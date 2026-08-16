Ислам Махачев выиграл с особым киком

Ислам Махачев, главная звезда смешанных единоборств (MMA), украсил свой шикарный послужной список ярким рекордом. Победа по очкам над ирландцем Ианом Мачадо Гэрри, благодаря которой Махачев защитил завоеванный в прошлом году чемпионский титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг), стала для российского бойца 17-й подряд, одержанной в основном в жанре промоушене. Чтобы добиться ее, Махачеву пришлось, кажется, приложить больше усилий, чем обычно. Впрочем, отважно и изобретательно оборонявшийся Гэрри все равно был слишком далек от того, чтобы прервать феноменальную серию своего оппонента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над Ианом Мачадо Гэрри стала для Ислама Махачева 17-й подряд в UFC. Это рекордная серия для основного в смешанных единоборствах промоушена

Фото: Derik Hamilton / AP Победа над Ианом Мачадо Гэрри стала для Ислама Махачева 17-й подряд в UFC. Это рекордная серия для основного в смешанных единоборствах промоушена

Фото: Derik Hamilton / AP

Глава UFC Дейна Уайт решил не скрывать вечером 15 августа, после завершения филадельфийского поединка, своих особенных симпатий к человеку, который возглавляет рейтинг лучших бойцов его промоушена вне зависимости от весовой категории. И дал понять, что, наблюдая за тем, что происходит в октагоне, жутко переживал, вспоминая, с каким давлением Исламу Махачеву пришлось столкнуться из-за того, что стояло в нем на кону. Выступать под таким врагу не пожелаешь.

На кону был не только завоеванный Махачевым в прошлом году, сразу после перехода из легкого веса (до 70 кг), чемпионский титул в весе полусреднем, а еще и рекорд, ценность которого любому, кто знает толк в смешанных единоборствах, очевидна.

Длинные победные серии в них, жанре конкурентном, жестоком в том смысле, что и крохотная ошибка, бывает, приводит к катастрофе, и не предполагающем возможности даже заслуженному чемпиону долго избегать столкновений с наиболее опасными среди оппонентов,— явление редкое. Самая длинная, почти полтора десятилетия, с 2012 года, принадлежала замечательному бразильскому средневесу Андерсону Силве. Он выиграл 16 поединков подряд. Его планку, вероятно, приподнял бы превратившийся в безусловного короля MMA на излете минувшего десятилетия Хабиб Нурмагомедов, но он решил уйти на пике, в 2020 году. А других кандидатов на покорение рубежа в тот момент видно не было. Слишком солидным он выглядел.

Поддался он в итоге другу и ученику великого Нурмагомедова, который карьеру в UFC открыл шальным поражением от Адриану Мартинса, а потом принялся одерживать победу за победой, все укрепляя и укрепляя статус достойного преемника старшего товарища в роли главной звезды MMA. Та, что растянула его серию до рекордной цифры 17, получилась гораздо более непростой, чем львиная доля предыдущих.

Многие хорошо разбирающиеся в смешанных единоборствах люди предполагали, что долговязый и терпеливый Иан Мачадо Гэрри может оказаться для Ислама Махачева куда более неудобным соперником, нежели, например, австралиец Джек Делла Маддалена, у которого россиянин отобрал чемпионское звание в манере довольно рутинной. Ирландец прогнозы подтверждал, в первом раунде показав, как тщательно в тренировочном лагере отрабатывал защиту против борцовских трюков Махачева, а во втором — умение выживать в ситуациях критических.

Попался Гэрри на нечто, чего от Ислама Махачева при всем богатстве его бойцовского репертуара не очень-то ждали. Только что сам стоял у сетки, вроде бы прижатый к ней рванувшим в наступление ирландцем, но не просто отодвинул его от себя, а успел пальнуть вслед роскошным, почти киношным хай-киком — ударом ногой в голову.

Гэрри, явно не готовый к элитным кикбоксерским штучкам в исполнении спортсмена, чьей стихией считается все-таки борьба, пропустив его, рухнул на настил и через секунду обнаружил, что на его шее вот-вот сомкнется стальной замок.

Однако, даже побывав в нокдауне, на инстинктах ирландец не дал себя задушить. А в третьем раунде даже перевел бой в комфортное для себя русло, перестреляв Махачева в стойке. И четвертый провел вполне неплохо.

Ислам Махачев, впрочем, едва замерцавший огонек интриги убил безжалостно. В заключительном раунде исполнил эталонный тейкдаун, а после него Иан Мачадо Гэрри снова ощутил близость той самой «гильотины» — удушающего приема, который вынудит его сдаться, и снова каким-то образом от большой беды увернулся. Впрочем, едва ли он всерьез рассчитывал на то, что, пройдя всю дистанцию поединка, настолько впечатлил своим упрямством судей, что они подарят ему выигрыш. На всех трех картах перевес, конечно, был у Махачева: на одной — минимальный, 48:47, на двух — с запасом, 49:46.

Дальше команда чемпиона вынесла в октагон огромный российский флаг. А Махачев рассуждал о том, что следующий бой надо бы провести до Рамадана — то есть до февраля будущего года. Имя идеального соперника он не называл. А ESPN и MMA Junkie дружно предположили, что список бойцов, которые право сразиться с рекордсменом могут получить, возглавляют эквадорец Майкл Моралес и бразилец Карлус Пратес.

Алексей Доспехов