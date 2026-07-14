«Нет согласия практически по всем пунктам»

Разногласия вокруг сжиженного газа и рестрикций против Райффайзенбанка затормозили 21-й пакет антироссийских санкций ЕС, сообщает агентство Вloomberg со ссылкой на европейские источники. Тем временем в центре внимания соцсетей оказалась фраза главы евродипломатии Каи Каллас о «геополитическом значении рыбы», вокруг которой также не утихают споры. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает происходящее очередным провалом Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Глава евродипломатии Кая Каллас официально признала, что 21-й пакет антироссийских санкций выйдет более мягким, чем планировала Еврокомиссия. Причина — глубокие разногласия внутри сообщества. Это несмотря на то, что неуступчивый Виктор Орбан больше не премьер-министр Венгрии, а глава словацкого кабмина Роберт Фицо уже не так заметен. Но вот появился новый возражающий — Румен Радев, занимающий пост премьер-министра Болгарии. Его требования, по сути, минимальны— вывести из-под рестрикций патриарха Кирилла.

Если говорить про другие аспекты, то попытка ограничить, а не запретить (и это важно) въезд россиян в шенгенскую зону встречает противодействие Франции, Италии и Греции. В свою очередь, Германия, Польша и Португалия намерены, как и раньше, без проблем покупать российские пикшу, минтай и треску. И вот так практически по всем пунктам нет согласия.

На фоне этого Европа усиливает антироссийскую риторику. С одной стороны, Старый Свет намерен вооружать Украину и даже готов отправить в страну своих военных, а с другой — не желает расставаться ни с туристами, ни с пикшей, ни с минтаем.

И газ по-прежнему покупает, и прибыль от захода танкеров сохранить хочется. Это называется двойные стандарты. В мирное время подобное еще можно было понять. Но когда Россия официально признана главной угрозой и европейский континент вооружается, строит укрепления, как-то все это странно выглядит. Впрочем, ничего удивительного.

Идем дальше. Международный олимпийский комитет и многие другие спортивные организации допустили россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой. В ответ девять стран ЕС (в основном восточных и северных) призвали лишить организацию европейского финансирования. Ранее аналогичная ситуация возникла вокруг 61-й Венецианской биеннале, которая разрешила открыть российский павильон. Брюссель и здесь предсказуемо возмутился. По его мнению, это нарушение санкционного режима.

Проблема в том, что и Олимпийский комитет, и известная выставка — это независимые организации. Они имеют право принимать независимые же решения, без оглядки на политиков. Давление на них нарушает принципы свободы слова и демократии. Тем более у них есть достойный ответ: они же берут пример с руководителей европейских стран, которые и пикшу покупают, и туристам рады. Этот аргумент можно победить полным бойкотом России, на который толерантная Европа вряд ли когда-нибудь решится.

Но заявления, надо это подчеркнуть, делаются жесткие. Так, президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров на фоне их обещаний относительно вооружений как можно скорее принять пакет антироссийских санкций, ведь Москва продолжает получать прибыль. Вот такие вот взаимоотношения.

Дмитрий Дризе