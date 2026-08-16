Захар Трофимов выиграл юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию

Россиянин Захар Трофимов стал победителем юниорского чемпионата мира по синхронному плаванию в Будапеште в сольной произвольной программе.

За свое выступление спортсмен получил 267,0426 балла. Серебряную медаль завоевал испанец Энеко Санчес-Агилар с результатом 264,4163 балла, бронзовым призером стал представитель Казахстана Виктор Друзин, набравший 257,1201 балла.

Юниорский чемпионат мира в Будапеште завершится 16 августа. Российские спортсмены участвуют в турнире с национальными флагом и гимном.