Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Захар Трофимов выиграл юниорский чемпионат мира по синхронному плаванию

Россиянин Захар Трофимов стал победителем юниорского чемпионата мира по синхронному плаванию в Будапеште в сольной произвольной программе.

За свое выступление спортсмен получил 267,0426 балла. Серебряную медаль завоевал испанец Энеко Санчес-Агилар с результатом 264,4163 балла, бронзовым призером стал представитель Казахстана Виктор Друзин, набравший 257,1201 балла.

Юниорский чемпионат мира в Будапеште завершится 16 августа. Российские спортсмены участвуют в турнире с национальными флагом и гимном.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд