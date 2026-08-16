«Сочи» обыграл «Волгу» в перенесенном матче Первой лиги

В Сочи прошел перенесенный матч шестого тура Первой лиги между местным клубом «Сочи» и ульяновской «Волгой». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Изначально матч должен был состояться 15 августа, но игру перенесли из-за угрозы атаки беспилотных аппаратов в городе.

Решающий момент наступил во втором тайме. На 50-й минуте полузащитник «Сочи» Максим Кайнов, выйдя на замену после травмы Максима Кузьмина, забил единственный мяч в матче после розыгрыша штрафного удара у ворот соперника.

После этой победы «Сочи» набрал 10 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Первой лиги, расположившись близко к зоне переходных игр и прямого выхода в элитный дивизион. «Волга» с 6 очками занимает 12-13 место и находится всего в трех очках от зоны вылета.

В следующих турах «Сочи» 20 августа сыграет в гостях с «Нефтехимиком» из Нижнекамска, а «Волга» 22 августа примет на своем поле ярославский «Шинник».