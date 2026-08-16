Составлено ИИ-Ассистентъ

Реакция российского МИДа на визит украинского президента Владимира Зеленского в Белград спустя почти неделю после события показала понимание Москвой политики президента Сербии Александра Вучича, который продолжает балансировать между Западом и Россией.

Российская сторона заявила, что Сербии непросто, так как Евросоюз шантажирует её, требуя признать независимость Косово и присоединиться ко всем антироссийским действиям и решениям ЕС. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что Россия сочтет неприемлемым только участие Сербии в вооружении киевского режима, но Александр Вучич принял решение, запрещающее такие действия, несмотря на то, что в конце прошлого года он выразил готовность продавать боеприпасы ЕС, даже если они потом попадут на Украину.

Ранее, в июле 2026 года, российский МИД осудил Сербию за то, что она никак не отреагировала на «враждебные антироссийские эскапады» представителя Украины Руслана Стефанчука на конференции стран-кандидатов в ЕС в Белграде. Тогда Сербия уже направила Киеву финансовой и гуманитарной помощи на €60 млн с начала боевых действий в феврале 2022 года, а также продолжала поставки боеприпасов через посредников.