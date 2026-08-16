Российские пловчихи вышли в финал комбинированной эстафеты на ЧЕ в Париже

Российская команда в составе Алины Гайфутдиновой, Юлии Ефимовой, Арины Сурковой и Александры Кузнецовой прошла в финал комбинированной эстафеты 4x100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В предварительном заплыве российский квартет показал пятое время — 4 минуты 0,38 секунды.

Лучший результат в квалификации показали пловчихи Италии — 3.57,11, следом расположились команды Германии (3.57,12) и Великобритании (3.57,77). Всего в финальный заплыв вышло 15 команд. Финал состоится в вечерней сессии 16 августа, когда борьба за медали обещает быть напряженнее, чем на утренних этапах.

Чемпионат Европы в Париже проходит с 31 июля по 16 августа. Российские спортсменки выступают в нейтральном статусе. Несмотря на организационные сложности и адаптацию к новым международным реалиям, команда продолжает демонстрировать высокие результаты.