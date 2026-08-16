Полина Дмитриева выиграла юниорский ЧЕ по спортивной гимнастике

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За несколько дней до победы в упражнении на бревне, 14 августа 2026 года, российская гимнастка Полина Дмитриева завоевала серебряную медаль в личном многоборье на юниорском чемпионате Европы в Загребе, набрав 53,165 балла.

В командном многоборье на том же турнире сборная России по спортивной гимнастике, в состав которой входили Полина Дмитриева и Александра Андрианова, взяла золотую медаль, набрав 158,628 балла, опередив команды Италии и Франции.