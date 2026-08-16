Полина Дмитриева выиграла юниорский ЧЕ по спортивной гимнастике
Российская гимнастка Полина Дмитриева завоевала золотую медаль юниорского чемпионата Европы 2026 года в упражнении на бревне. За безошибочное выступление спортсменка получила от судей 13,993 балла.
Второе место заняла француженка Луан Плиссон с результатом 13,166 балла. Бронзовую медаль выиграла британка Элизабетта Карделли, набравшая 12,833 балла. Еще одна представительница России Александра Андрианова стала шестой с результатом 12,300 балла.
Ранее Дмитриева и Андрианова также выступили в финале на разновысоких брусьях. Россиянки заняли первое и второе места соответственно.
За несколько дней до победы в упражнении на бревне, 14 августа 2026 года, российская гимнастка Полина Дмитриева завоевала серебряную медаль в личном многоборье на юниорском чемпионате Европы в Загребе, набрав 53,165 балла.
В командном многоборье на том же турнире сборная России по спортивной гимнастике, в состав которой входили Полина Дмитриева и Александра Андрианова, взяла золотую медаль, набрав 158,628 балла, опередив команды Италии и Франции.