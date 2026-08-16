Россиянка Штатнова взяла золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Штатнова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Екатерина Штатнова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За выступление спортсменка получила 283,3826 балла. Серебряную медаль выиграла испанка Найя Альварес Висенте с результатом 268,6363 балла, третье место заняла представительница Китая Чжоу Куньи, набравшая 261,4876 балла.

Юниорский чемпионат мира в Будапеште завершается 16 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях с государственным флагом и гимном.