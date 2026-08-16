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Россиянка Штатнова взяла золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию

Российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште.

Екатерина Штатнова

Екатерина Штатнова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Екатерина Штатнова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За выступление спортсменка получила 283,3826 балла. Серебряную медаль выиграла испанка Найя Альварес Висенте с результатом 268,6363 балла, третье место заняла представительница Китая Чжоу Куньи, набравшая 261,4876 балла.

Юниорский чемпионат мира в Будапеште завершается 16 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях с государственным флагом и гимном.

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