Россиянка Штатнова взяла золото на юниорском ЧМ по синхронному плаванию
Российская синхронистка Екатерина Штатнова завоевала золото в сольной произвольной программе на юниорском чемпионате мира по синхронному плаванию в Будапеште.
Екатерина Штатнова
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
За выступление спортсменка получила 283,3826 балла. Серебряную медаль выиграла испанка Найя Альварес Висенте с результатом 268,6363 балла, третье место заняла представительница Китая Чжоу Куньи, набравшая 261,4876 балла.
Юниорский чемпионат мира в Будапеште завершается 16 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях с государственным флагом и гимном.