Полковнику дали по полной программе

Суд в Москве вынес приговор бывшему руководителю службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский» полковнику ФСБ в отставке Сергею Ечкалову. Его признали виновным в вымогательстве и подкупе свидетелей. Суд согласился с наказанием, которого требовала прокуратура, и приговорил подсудимого к 16 годам колонии и штрафу в размере 1,9 млн руб.

Сергей Ечкалов получил 16 лет, но вину не признал

Фото: телеграм-канал Владимира Чеснокова

Преображенский райсуд столицы вынес приговор по делу 64-летнего Сергея Ечкалова. Ему вменяли в вину вымогательство (п. п. «а», «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ) и принуждение к даче ложных показаний (ч. 4 ст. 309 УК РФ).

Уголовное дело в отношении отставного полковника ФСБ было возбуждено в начале 2021 года. Поначалу следствие не смогло установить местонахождение фигуранта, и он был объявлен в розыск, сначала федеральный, а затем и в международный. В декабре 2021 года Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест. А задержан фигурант был в ноябре 2022 года в Ростове-на-Дону.

По версии обвинения, Сергей Ечкалов вошел в созданную в 2019 году бенефициарами концерна «Покровский» Андреем Коровайко и его партнером Аркадием Чебановым (оба находятся в международном розыске) преступную группу, которая занималась вымогательства имущества сельскохозяйственных предприятий в Краснодарском крае и Ростовской области.

Концерн «Покровский» включает в себя 35 предприятий, расположенных в Ростовской области и Краснодарском крае. Как указано на сайте концерна, его земельный банк по итогам 2021 года составил 242 тыс. га, при этом стоимость участков за год выросла почти вдвое — с 36,3 млрд до 67,8 млрд руб. За 2021 год группа получила чистую прибыль 8,8 млрд руб. и выручку 38,7 млрд руб. (+33%).

Сергей Ечкалов, по данным гособвинения, инициировал незаконное уголовное преследование и дальнейшее заключение под стражу владельца ООО ОПХ «Слава Кубани» бывшей жены участника банды «Цапки» Вячеслава Цеповяза (осужден на 20 лет) Натальи Стришней.

Под угрозой насилия и распространения конфиденциальной информации ее заставили переписать земли компании стоимостью свыше 1 млрд руб. на людей, связанных с «покровскими».

Кроме того, сотрудников «Покровского» обвинили в подкупе брата Вячеслава Цеповяза Андрея, которого за вознаграждение попросили свидетельствовать против госпожи Стришней и ее родственников в суде.

От другого владельца ООО ОПХ «Слава Кубани» в июле 2019 года таким же образом, по данным следствия, участники преступной группы потребовали передать управление предприятием и 150 млн руб. Также фигуранты, по материалам расследования, вымогали у владельцев СЗАО СКВО активы предприятия стоимостью порядка 2 млрд руб. При этом они использовали самые различные способы давления на бизнесменов. В частности, на основании поданного злоумышленниками заявления о якобы совершенных преступлениях было незаконно возбуждено уголовное дело в отношении одного из владельцев СЗАО СКВО (после проверки отменено прокуратурой). Также сообщники распространяли о владельцах предприятий ложную, порочащую потерпевших информацию.

В прениях по делу экс-безопасника Ечкалова прокурор заявил, что вина подсудимого полностью доказана, и просил приговорить его 16 годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы на 2 года и штрафу в размере 1,85 млн руб.

Адвокат Сергея Ечкалова Виктория Точилина, в свою очередь, заявила, что следствием не установлены цель, способ и мотив преступления, а формулировки обвинения расплывчаты и противоречивы. Сергей Ечкалов, согласно позиции защиты, состоял в трудовых отношениях с коммерческой организацией и исполнял свои служебные обязанности, доказательств его участия в преступной группе нет. Также в деле неправильно определен потерпевший — госпожа Стришняя не является собственником «Славы Кубани», указала адвокат.

Потерпевшие по эпизоду с шантажом не подтверждают факт угроз или подкупа.

Госпожа Точилина также указала, что нельзя исключать вероятность фальсификации доказательств по делу господина Ечкалова, так как свидетели заявили, что показаний не давали. Эпизод с вымогательством 150 млн руб., по мнению защиты, не связан с господином Ечкаловым, требование передать денежные средства исходили от других лиц, представившихся сотрудниками ФСБ, что подтверждается доказательствами. В связи с перечисленными доводами Виктория Точилина просила вернуть дело для устранения недостатков в прокуратуру или оправдать подсудимого.

Судья Андрей Кузнецов, однако, полностью согласился с позицией гособвинения и приговорил Сергея Ечкалова именно к такому наказанию, которое просила в прениях прокуратура. Защита намерена обжаловать приговор.

