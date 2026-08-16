Защита экс-главы минприроды Удмуртии будет обжаловать приговор вплоть до ВС РФ

Защита бывшего министра природных ресурсов и окружающей среды Удмуртии Дениса Удалова, признанного виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК), намерена обжаловать приговор вплоть до Верховного суда России. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил адвокат подсудимого Максим Биктимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денису Удалову дали пять лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Денису Удалову дали пять лет лишения свободы

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

3 августа «Ъ-Удмуртия» писал, что Октябрьский райсуд Ижевска дал Удалову пять лет лишения свободы. Инстанция установила, что бывший чиновник согласовал документацию с завышенными объемами вывоза грунта при расчистке реки Увы по нацпроекту. Ущерб федбюджету превысил 18 млн руб. По эпизоду с фиктивным трудоустройством работника в «Удмуртлес» экс-главу минприроды оправдали.

«Суд, вторя стороне обвинения, исказил доказательства и <...> осудил Дениса Удалова исключительно на том основании, что он министр и, обладая правом первой подписи, обязан нести ответственность за все. Фактически это возрождает средневековый принцип “объективного вменения”, то есть ответственности без вины»,— заявил «Ъ-Удмуртия» Максим Биктимиров.

Сторона защиты указывает, что министерство обманул руководитель компании—подрядчика «Дельта-Строй» Александр Чабыкин. Отметим, что в ноябре 2024 года его признали виновным в мошенничестве (ст. 159 УК) и дали четыре года условно. Максим Биктимиров добавляет, что ключевой свидетель по делу — работница минприроды, контролировавшая ход работ на реке Уве, — не подтвердила давление руководства.

По словам адвоката, факт невывоза грунта в деле подтверждается журналом, изъятым на полигоне ТБО в Агрызе, куда записывались автомобили из Увы. «Однако один из руководителей полигона дал показания, что журнал (с данными за 2020 год.— “Ъ-Удмуртия”) <...> он уничтожил, а сам составил новый, в котором расписался и за водителей, и за охранников»,— добавил Максим Биктимиров. Он указал, что показания охранников расходятся с содержимым журнала.

Защитник опасается, что, по постановлению судебной инстанции, будут уничтожены диски с оперативными аудиозаписями разговоров Дениса Удалова в своем кабинете и журнал, переписанный на полигоне, поэтому «кассационный суд может их не увидеть».

Напомним, второму фигуранту дела, экс-руководителю управления водного хозяйства минприроды Удмуртии Руслану Эмир-Усейнову назначили 4,5 года лишения свободы. Денис Удалов на суде заявил, что дело имеет «явно заказной характер».

Подробнее о том, за что и как судили Дениса Удалова, читайте в материале «Дело министра достигло дна».