Во Внуково вернулись более 10 ушедших на запасные аэродромы рейсов

В московский аэропорт Внуково прибыли более 10 рейсов, которые не смогли в нем приземлиться. Из-за действовавших ограничений, их ранее перенаправили на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе Внуково.

«Мы принимаем рейсы, в том числе и те, что ранее ушли на запасные аэродромы»,— сообщили представители воздушной гавани. Кроме того, аэропорт уже отправил значительное число ранее задержанных рейсов. Обстановка в аэропорту спокойная, сообщили в пресс-службе.

Сегодня с 2:42 по 6:29 мск в аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По сведениям властей Москвы, со вчерашнего вечера до 6:30 в сторону столицы летели 600 беспилотников. 201 из них сбили на подлете к городу.