Во Внуково вернулись более 10 ушедших на запасные аэродромы рейсов
В московский аэропорт Внуково прибыли более 10 рейсов, которые не смогли в нем приземлиться. Из-за действовавших ограничений, их ранее перенаправили на запасные аэродромы, сообщили в пресс-службе Внуково.
«Мы принимаем рейсы, в том числе и те, что ранее ушли на запасные аэродромы»,— сообщили представители воздушной гавани. Кроме того, аэропорт уже отправил значительное число ранее задержанных рейсов. Обстановка в аэропорту спокойная, сообщили в пресс-службе.
Сегодня с 2:42 по 6:29 мск в аэропорту Внуково вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По сведениям властей Москвы, со вчерашнего вечера до 6:30 в сторону столицы летели 600 беспилотников. 201 из них сбили на подлете к городу.
Ограничения на работу московских аэропортов, включая Внуково, регулярно вводятся в 2026 году из-за атак беспилотников. Так, 3 июля 2026 года аэропорт Внуково принимал и выпускал рейсы по согласованию с органами, а 16 июня 2026 года Росавиация сняла ограничения на работу Внуково, которые действовали с 9:00 мск. При этом ночью 16 июня над Москвой было сбито 60 беспилотников.
5 мая 2026 года Внуково уже приостанавливал работу, и ограничения также вводились в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский, тогда на подлете к Москве сбили 10 беспилотников. До этого, 3 мая 2026 года, Внуково временно закрывался с 02:41 до 04:11 мск, а 2 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о девяти сбитых беспилотниках. 25 марта 2026 года во Внуково вводили ограничения из-за более 20 сбитых беспилотников, а 4 января 2026 года ограничения во Внуково действовали около двух с половиной часов после того, как над Московским регионом был сбит 21 беспилотник.