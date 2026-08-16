Составлено ИИ-Ассистентъ

Встреча президентов России и США в Анкоридже 15 августа 2025 года стала высшей точкой взаимодействия Москвы и Вашингтона в 2025 году, где лидеры двух стран пытались согласовать базовые условия будущего украинского урегулирования и новые правила игры в отношениях. В то время как США под руководством президента Байдена оказывали военную помощь Киеву и возглавляли санкции против России, с возвращением Дональда Трампа в Белый дом произошла трансформация стратегии США от изоляции России к диалогу с Москвой, что дало шанс на политическое завершение конфликта на Украине в 2026 году.

Однако уже к июню 2026 года возникло «полное непонимание» вокруг достигнутых на саммите «пониманий» по Украине, при этом американские СМИ сообщали о возможном отходе Дональда Трампа от «аляскинских договоренностей», подразумевающих вывод украинских войск из Донбасса и признание Крыма, ДНР и ЛНР де-факто российскими территориями. Официальные лица США, в частности госсекретарь Марко Рубио, настаивали на том, что никаких соглашений не было, в отличие от российских заявлений о согласии с американскими предложениями.

К августу 2026 года Федор Лукьянов отмечал, что саммит в Анкоридже показал расхождение позиций США и Европы по военному противостоянию с Россией, а также ограниченность возможностей Вашингтона влиять на европейские страны и Украину. По его мнению, это привело к осознанию того, что Запад становится все более разнородным, и России требуется более сложная и гибкая политика на западном направлении.