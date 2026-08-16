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О пользе Анкориджа

Федор Лукьянов — к годовщине российско-американского саммита

Способы окончания идущей и предотвращения грядущей войны придется искать в логике противостояния между Россией и Европой, которое за этот год приобрело отчетливые перспективы

Способы окончания идущей и предотвращения грядущей войны придется искать в логике противостояния между Россией и Европой, которое за этот год приобрело отчетливые перспективы

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Способы окончания идущей и предотвращения грядущей войны придется искать в логике противостояния между Россией и Европой, которое за этот год приобрело отчетливые перспективы

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Встреча президентов России и США на Аляске 15 августа 2025 года стала сенсацией — и по форме, и по содержанию. От нее ждали так много: одни — с огромной надеждой, другие — с не меньшими опасениями, что Анкоридж был обречен ожиданий не оправдать. Острота, глубина и масштаб конфликта вокруг Украины таковы, что рассчитывать на счастливое разрешение на первой же серьезной встрече было заведомо наивно. Достаточно вспомнить переговоры о прекращении войны во Вьетнаме, которые длились годы, хотя с самого начала сторонам было понятно, что конфликт надо как-то прекращать.

Вопрос в Анкоридже стоял о другом — станет ли саммит отправной точкой для мирного процесса. Не стал. Почему — сказано немало. Вероятно, и не мог. Тем не менее вместо привычного сарказма по поводу «духа Анкориджа» стоит взглянуть, что полезного он принес.

Прежде всего, встреча показала, что позиции США и Европы не совпадают. Если Европа настроена на военную победу над Россией, то США в достижение этой цели сами вовлекаться не хотят.

Конечно, заклинания Трампа, что Вашингтон — посредник, а не участник, лукавы. Но участие могло бы быть много интенсивнее, даже с учетом обнаружившегося у американцев дефицита средств ведения войны.

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп после пресс-конференции по итогам встречи на базе Военно-воздушных сил «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске (август 2025 года)

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп после пресс-конференции по итогам встречи на базе Военно-воздушных сил «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске (август 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп после пресс-конференции по итогам встречи на базе Военно-воздушных сил «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске (август 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Распада трансатлантической оси ожидать не надо, однако и атлантизм второй половины ХХ века не выживет. Будет ли новая модель отношений выгоднее России — вопрос. Но мы давно мечтали увидеть конец прежнего НАТО, и шанс на это растет.

Последствия Аляски также продемонстрировали, что Америка не всесильна. Трамп не смог добиться от Европы и Украины того, чего тогда хотел.

В данном случае это сыграло против Москвы, но сам факт ограниченности возможностей Вашингтона скорее надо считать позитивным.

Вывод из обоих этих уроков — Запад, который мы привыкли воспринимать единым конгломератом, становится все более разнородным. Относительное единство удерживается искусственно. России надо быть готовой к выработке и проведению в жизнь намного более сложной, хитроумной и гибкой политики на западном направлении, чтобы использовать нарастающие там разночтения в своих интересах.

Наконец, Анкоридж стал почти эталонным для современной дипломатии, в которой личности важнее институтов, а характеры — принципов.

Последнее, пожалуй, главное. Никаких волшебных договоренностей больше нет, джентльменское соглашение живет, пока на пути не встретился другой джентльмен.

То, что сохраняет ценность,— стойкость, выдержка и опора прежде всего на собственные возможности, как и их трезвая оценка. Наша проблема с Анкориджем заключалась в том, что Трампа подспудно воспринимали как внешний фактор, способный качественно изменить ситуацию. Эту роль он не сыграл, да и не мог сыграть, что вернуло всех к реальности конфликта, решение которого не привнести извне.

За год после Аляски российско-европейское военное противостояние приобрело отчетливые перспективы. В его внутренней логике и придется искать способы окончания идущей и предотвращения грядущей войны, не рассчитывая на магические или экзотические рецепты либо «сделки» любого калибра — большие или не очень.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике

Фотогалерея

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

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Российский борт номер один

Российский борт номер один

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Кортеж президента США

Кортеж президента США

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Приветствие

Приветствие

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

На красной дорожке

На красной дорожке

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Место встречи

Место встречи

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Формат «три на три»

Формат «три на три»

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Обстановка перед переговорами

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Начало переговоров

Начало переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Возвращение российской делегации

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

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Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военнослужащие расстилают красную дорожку

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Кортеж президента США

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Подготовка к встрече на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп в Анкоридже

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент РФ Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп встретил российского коллегу на летном поле аэродрома базы Элмендорф-Ричардсон

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Приветствие

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Госсекретарь США Марко Рубио (в центре) и главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич за ним

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На красной дорожке

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Место встречи

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (слева) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп на аэродроме

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американские военные перед входом в пресс-центр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Руководитель аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс (в центре) и заместитель главы администрации Белого дома по законодательным, политическим и общественным вопросам Джеймс Блэр (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Журналисты в пресс-центре перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Формат «три на три»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Американский журналист, корреспондент BBC Стив Розенберг (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Тележурналисты проверяют связь

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Обстановка перед переговорами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин (третий слева), президент США Дональд Трамп (третий справа), министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио (справа) перед началом переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Начало переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Лидеры США и РФ после переговоров, которые длились почти три часа

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Пресс-конференция по итогам переговоров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Рукопожатие после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Президент США Дональд Трамп после пресс-конференции

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Возвращение российской делегации

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

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