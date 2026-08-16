О пользе Анкориджа

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Способы окончания идущей и предотвращения грядущей войны придется искать в логике противостояния между Россией и Европой, которое за этот год приобрело отчетливые перспективы

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Способы окончания идущей и предотвращения грядущей войны придется искать в логике противостояния между Россией и Европой, которое за этот год приобрело отчетливые перспективы

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Встреча президентов России и США на Аляске 15 августа 2025 года стала сенсацией — и по форме, и по содержанию. От нее ждали так много: одни — с огромной надеждой, другие — с не меньшими опасениями, что Анкоридж был обречен ожиданий не оправдать. Острота, глубина и масштаб конфликта вокруг Украины таковы, что рассчитывать на счастливое разрешение на первой же серьезной встрече было заведомо наивно. Достаточно вспомнить переговоры о прекращении войны во Вьетнаме, которые длились годы, хотя с самого начала сторонам было понятно, что конфликт надо как-то прекращать.

Вопрос в Анкоридже стоял о другом — станет ли саммит отправной точкой для мирного процесса. Не стал. Почему — сказано немало. Вероятно, и не мог. Тем не менее вместо привычного сарказма по поводу «духа Анкориджа» стоит взглянуть, что полезного он принес.

Прежде всего, встреча показала, что позиции США и Европы не совпадают. Если Европа настроена на военную победу над Россией, то США в достижение этой цели сами вовлекаться не хотят.

Конечно, заклинания Трампа, что Вашингтон — посредник, а не участник, лукавы. Но участие могло бы быть много интенсивнее, даже с учетом обнаружившегося у американцев дефицита средств ведения войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп после пресс-конференции по итогам встречи на базе Военно-воздушных сил «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске (август 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп после пресс-конференции по итогам встречи на базе Военно-воздушных сил «Элмендорф-Ричардсон» на Аляске (август 2025 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Распада трансатлантической оси ожидать не надо, однако и атлантизм второй половины ХХ века не выживет. Будет ли новая модель отношений выгоднее России — вопрос. Но мы давно мечтали увидеть конец прежнего НАТО, и шанс на это растет.

Последствия Аляски также продемонстрировали, что Америка не всесильна. Трамп не смог добиться от Европы и Украины того, чего тогда хотел.

В данном случае это сыграло против Москвы, но сам факт ограниченности возможностей Вашингтона скорее надо считать позитивным.

Вывод из обоих этих уроков — Запад, который мы привыкли воспринимать единым конгломератом, становится все более разнородным. Относительное единство удерживается искусственно. России надо быть готовой к выработке и проведению в жизнь намного более сложной, хитроумной и гибкой политики на западном направлении, чтобы использовать нарастающие там разночтения в своих интересах.

Наконец, Анкоридж стал почти эталонным для современной дипломатии, в которой личности важнее институтов, а характеры — принципов.

Последнее, пожалуй, главное. Никаких волшебных договоренностей больше нет, джентльменское соглашение живет, пока на пути не встретился другой джентльмен.

То, что сохраняет ценность,— стойкость, выдержка и опора прежде всего на собственные возможности, как и их трезвая оценка. Наша проблема с Анкориджем заключалась в том, что Трампа подспудно воспринимали как внешний фактор, способный качественно изменить ситуацию. Эту роль он не сыграл, да и не мог сыграть, что вернуло всех к реальности конфликта, решение которого не привнести извне.

За год после Аляски российско-европейское военное противостояние приобрело отчетливые перспективы. В его внутренней логике и придется искать способы окончания идущей и предотвращения грядущей войны, не рассчитывая на магические или экзотические рецепты либо «сделки» любого калибра — большие или не очень.

Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике