Новые партии бензина начали распределять по АЗС Мурманской области

В Мурманскую область поступили новые партии автомобильного топлива. Бензин начали распределять между автозаправочными станциями, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Мурманскую область доставили бензин и начали развозить его по АЗС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Мурманскую область доставили бензин и начали развозить его по АЗС

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Утром 16 августа бензовозы отправились в Североморск, Полярные Зори и Кандалакшу. Поставки также направляются на независимые АЗС, в том числе расположенные в отдаленных населенных пунктах.

При этом на заправках пока сохраняются временные ограничения. В частности, отпуск топлива в канистры ограничен.

«АЗС временно ограничивают отпуск топлива, чтобы запасы распределялись равномерно. Такое решение принято в интересах всех потребителей»,— сообщили в оперативном штабе региона.

Матвей Николаев