Новые партии бензина начали распределять по АЗС Мурманской области
В Мурманскую область поступили новые партии автомобильного топлива. Бензин начали распределять между автозаправочными станциями, сообщили в региональном правительстве.
В Мурманскую область доставили бензин и начали развозить его по АЗС
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Утром 16 августа бензовозы отправились в Североморск, Полярные Зори и Кандалакшу. Поставки также направляются на независимые АЗС, в том числе расположенные в отдаленных населенных пунктах.
При этом на заправках пока сохраняются временные ограничения. В частности, отпуск топлива в канистры ограничен.
«АЗС временно ограничивают отпуск топлива, чтобы запасы распределялись равномерно. Такое решение принято в интересах всех потребителей»,— сообщили в оперативном штабе региона.