Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил роль Красной армии в освобождении Кореи от японской оккупации. Поводом для обмена посланиями стала 81-я годовщина освобождения страны, передает ЦТАК. Накануне российский президент поздравил с этой датой северокорейского лидера.

Ким Чен Ын подчеркнул историческое значение боевых действий советских военнослужащих против японских сил и вклад Красной армии в освобождение Корейского полуострова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Глава КНДР также отметил характер российско-северокорейских отношений, указав на их преемственность и общую историю сотрудничества. По его оценке, двусторонние связи создают основу для дальнейшего развития взаимодействия Москвы и Пхеньяна.

Ким Чен Ын выразил уверенность в способности России под руководством Владимира Путина защищать свой суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность. Лидер КНДР также пожелал российскому президенту здоровья и успехов в работе.