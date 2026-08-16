Ким Чен Ын направил ответную телеграмму Путину
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил роль Красной армии в освобождении Кореи от японской оккупации. Поводом для обмена посланиями стала 81-я годовщина освобождения страны, передает ЦТАК. Накануне российский президент поздравил с этой датой северокорейского лидера.
Ким Чен Ын подчеркнул историческое значение боевых действий советских военнослужащих против японских сил и вклад Красной армии в освобождение Корейского полуострова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Глава КНДР также отметил характер российско-северокорейских отношений, указав на их преемственность и общую историю сотрудничества. По его оценке, двусторонние связи создают основу для дальнейшего развития взаимодействия Москвы и Пхеньяна.
Ким Чен Ын выразил уверенность в способности России под руководством Владимира Путина защищать свой суверенитет, интересы безопасности и территориальную целостность. Лидер КНДР также пожелал российскому президенту здоровья и успехов в работе.
Президент России Владимир Путин 15 августа 2026 года направил руководителю КНДР Ким Чен Ыну поздравления в честь 81-й годовщины освобождения страны от японской оккупации, подчеркнув роль красноармейцев и корейских патриотов, боровшихся вместе. В ответ на это Ким Чен Ын заявил, что гордится сотрудничеством с Путиным и подтвердил готовность укреплять союзнические отношения Пхеньяна и Москвы.
Ранее, в апреле 2025 года, КНДР подтвердила отправку военнослужащих для участия в СВО на стороне России, а Генштаб России подтвердил их участие в боях на территории Курской области. В декабре 2025 года губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о возвращении северокорейских военнослужащих, занимавшихся разминированием российских приграничных районов. В феврале 2026 года в Пхеньяне построили район для семей погибших в Курской области северокорейских военнослужащих.
В июне 2024 года Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает незамедлительную взаимную поддержку всеми имеющимися средствами в случае вооруженного нападения на одну из стран. В марте 2026 года Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР, отметив его личный вклад в упрочение дружественных и союзнических связей между странами.