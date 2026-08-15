Путин поздравил Ким Чен Ына с национальным праздником КНДР

Президент России Владимир Путин направил руководителю Северной Кореи Ким Чен Ыну поздравления в честь 81-й годовщины освобождения страны от японской оккупации. Текст опубликовала пресс-служба Кремля.

«Этот праздник является символом мужества и стойкости корейских патриотов и красноармейцев, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального гнета», — заявил Владимир Путин. Именно тогда, по словам президента, были заложены «прочные традиции боевого братства и взаимопомощи» России и КНДР.

Президент отметил, что сейчас отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень. Сотрудничество идет во всех направлениях, страны координируют действия по обеспечению региональной безопасности, заявил Владимир Путин. Россия и КНДР продолжат работать на благо двух народов, а также над построением «по-настоящему демократического миропорядка», выразил уверенность глава государства.