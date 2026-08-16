Россиянка Мишарина вышла в финал чемпионата Европы на 400 м вольным стилем

Российская пловчиха Ксения Мишарина квалифицировалась в финал заплыва на 400 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В полуфинале она показала шестой результат — 4 минуты 9,78 секунды.

В финал проходят восемь сильнейших спортсменок полуфинальных заплывов, при этом одна федерация может быть представлена не более чем двумя участницами. Мишарина стала единственной россиянкой, преодолевшей квалификацию.

София Дьякова финишировала 12-й с результатом 4.12,25, а Арина Пантина заняла 17-е место — 4.17,58. Финальный заплыв состоится вечером 16 августа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля по 16 августа. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.