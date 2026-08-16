Дуглас второй раз за день обновила мировой рекорд в плавании на 50 метров кролем

Американская пловчиха Кейт Дуглас установила новый мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем, обновив его дважды за один день на чемпионате Тихоокеанского региона в Ирвайне. В субботнем предварительном заплыве 24-летняя спортсменка показала время 23,49 секунды, превзойдя прежнее достижение соотечественницы Гретчен Уолш, равное 23,55 секунды и установленное в июне 2026 года.

Уже в финальном заплыве в ночь на воскресенье Дуглас улучшила свое время, показав результат 23,19 секунды, или на 0,3 секунды быстрее своего утреннего рекорда. Это новый высший показатель на дистанции 50 метров вольным стилем в истории плавания.

Кейт Дуглас — двукратная олимпийская чемпионка, обладательница двух серебряных и одной бронзовой медалей Олимпийских игр в Париже, а также семикратная победительница чемпионатов мира. На ее счету также 11 побед на мировых первенствах на короткой воде.