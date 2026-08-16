ЦАХАЛ сообщил о ликвидации старшего командира «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала старшего командира «Отряда Бадер» группировки «Хезболла» Абу Хасана Алаа. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в X.

Как заявили в ведомстве, Израиль осуществил атаку в ответ на действия «Хезболлы» в «зоне безопасности» на юге Ливана против солдат ЦАХАЛ. По сведениям израильских ВС, Абу Хассан Алаа участвовал в подготовке нападений на военнослужащих ЦАХАЛ, включая запуск беспилотников в их сторону.

Удары Израиля по объектам и боевикам «Хезболлы» в Ливане продолжаются с начала марта. 26 июня Бейрут и Тель-Авив при поддержке Вашингтона подписали мирное соглашение о выводе ЦАХАЛ из Ливана и разоружении «Хезболлы». Однако стороны продолжают обмениваться ударами. Вчера ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре «Хезболлы» на юге Ливана в ответ на удар по израильским военным. При израильской атаке погибли девять человек, и три — пострадали, сообщало Ливанское информагентство.