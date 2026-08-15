Израиль сообщил о новых ударах по югу Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об ударах по инфраструктуре группировки «Хезболла» на юге Ливана. Сообщение опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ в X.

Израильская армия поразила цели в районах Набатия и Ансар, уточнили в ведомстве. Атаку осуществили в ответ на «операцию против военнослужащих на хребте Али аль-Тахер в зоне безопасности».

Как сообщило Ливанское информагентство, при ударах на юге Ливана погибли семь человек и еще три — получили ранения. В результате атаки по Ансару был разрушен жилой дом.

Сегодняшняя атака стала одной из крупнейших по числу жертв за последние недели. Удары Израиля по объектам и боевикам «Хезболлы» в Ливане продолжаются с начала марта. 26 июня Бейрут и Тель-Авив при поддержке Вашингтона подписали мирное соглашение. Оно предусматривает вывод израильских войск из Ливана и разоружение «Хезболлы». Сейчас стороны обсуждают детали этих процессов. Следующие переговоры запланированы на начало сентября.