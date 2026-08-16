Петр Ян сразится с Мерабом Двалишвили на UFC 333

24 октября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Петр Ян, боец клуба «Архангел Михаил», выйдет на защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе против Мераба Двалишвили на UFC 333, сообщили в пресс-службе UFC.

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Петр Ян справа

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Это будет третий бой. Ранее Петр Ян и Мераб Двалишвили провели два поединка. На данный момент счет в серии у них равный.

Первый бой между ними состоялся в марте 2023 года — победителем тогда был Мераб Двалишвили. Второй поединок случился в декабре 2025 в титульном поединке, где Петр Ян победил и вернул чемпионский пояс UFC.

Ранее Петр Ян вошел в топ-3 рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий. Петру Яну 33 года. В его активе 20 побед и 5 поражений.