Петр Ян вошел в топ-3 рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий
На сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представлен обновленный рейтинг спортсменов. Третье место в перечне лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P) занял россиянин Петр Ян.
Боец поднялся на две позиции. Лидером классификации остается чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев. Вторым идет австралиец Александр Волкановски — обладатель титула в полулегком весе.
В топ-5 также вошли американец Джастин Гейджи и представитель Испании Илия Топурия. 14 июня на турнире в Белом доме они провели титульный бой за звание чемпиона UFC в легком весе. Победу одержал боец из США.
Петру Яну 33 года. В его активе 20 побед и 5 поражений. Последний бой россиянин провел в декабре 2025 года. В поединке за чемпионский пояс в легчайшем весе он победил грузина Мераба Двалишвили.
Петр Ян, экс-чемпион UFC в легчайшем весе, ранее уже занимал высокие позиции в рейтингах UFC. В 2020 году он стал вторым российским бойцом после Хабиба Нурмагомедова, завоевавшим чемпионский титул UFC. Однако, после нескольких спорных поражений, в период с весны 2022 по весну 2023 года он потерпел три поражения подряд от топовых оппонентов: Алджамейна Стерлинга, Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили. Особенно значимым было поражение от Мераба Двалишвили в марте 2023 года, которое многие эксперты назвали полным крахом, поскольку Двалишвили имел подавляющее преимущество.
Тем не менее, Петр Ян демонстрировал упорство, продолжая бороться за возвращение в чемпионскую гонку. Он победил Сонга Ядонга на UFC 299 в марте 2024 года, прервав серию из трех поражений и восстановив свое положение. Последующие победы, включая поединок с Дейвисоном Фигейреду (в ноябре прошлого года) и Маркусом Макги (в июле), позволили ему приблизиться к вершине рейтинга. В декабре 2025 года Ян взял реванш у Мераба Двалишвили, став двукратным чемпионом мира в легчайшем весе по версии UFC.