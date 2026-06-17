Петр Ян вошел в топ-3 рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий

На сайте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) представлен обновленный рейтинг спортсменов. Третье место в перечне лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий (P4P) занял россиянин Петр Ян.

Боец поднялся на две позиции. Лидером классификации остается чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев. Вторым идет австралиец Александр Волкановски — обладатель титула в полулегком весе.

В топ-5 также вошли американец Джастин Гейджи и представитель Испании Илия Топурия. 14 июня на турнире в Белом доме они провели титульный бой за звание чемпиона UFC в легком весе. Победу одержал боец из США.

Петру Яну 33 года. В его активе 20 побед и 5 поражений. Последний бой россиянин провел в декабре 2025 года. В поединке за чемпионский пояс в легчайшем весе он победил грузина Мераба Двалишвили.

Таисия Орлова