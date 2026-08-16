Испанский истребитель сбил беспилотник в Румынии

Министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь с субботы на воскресенье над территорией республики был сбит беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.

Дрон был уничтожен истребителем F-18 Воздушно-космических сил Испании, дислоцированных в Румынии, передает телеканал Digi 24.

Обломки упали недалеко от города Галац, где в мае беспилотник влетел в жилой дом. В уезде была поднята воздушная тревога, ее отменили в 5:20 мск.

В Минобороны заявили, что дрон был сбит без рисков для инфраструктуры и населения — обломки рухнули между населенными пунктами в безлюдной местности.