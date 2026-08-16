Испанский истребитель сбил беспилотник в Румынии
Министерство обороны Румынии сообщило, что в ночь с субботы на воскресенье над территорией республики был сбит беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны.
Дрон был уничтожен истребителем F-18 Воздушно-космических сил Испании, дислоцированных в Румынии, передает телеканал Digi 24.
Обломки упали недалеко от города Галац, где в мае беспилотник влетел в жилой дом. В уезде была поднята воздушная тревога, ее отменили в 5:20 мск.
В Минобороны заявили, что дрон был сбит без рисков для инфраструктуры и населения — обломки рухнули между населенными пунктами в безлюдной местности.
Инцидент с беспилотником в румынском городе Галац в мае 2026 года, где дрон влетел в жилой дом, привел к пострадавшим и эвакуации 70 жителей, став первым случаем с начала украинского конфликта, когда в результате залета БПЛА на европейскую территорию пострадали гражданские лица. Власти Румынии и НАТО возложили вину за произошедшее на Россию, хотя президент Румынии Никушор Дан уточнил, что дрон был поражен украинской системой ПВО и отклонился от курса.
После инцидента с беспилотником в Галаце, власти Румынии обратились к НАТО с просьбой об усилении воздушной обороны страны за счет переброски наземных систем ПВО, что было поддержано Альянсом. В июне 2026 года румынское Минобороны обнаружило фрагменты беспилотника, сбитого в апреле, и установило, что БПЛА был со взрывчаткой и относился к атакам России на украинскую портовую инфраструктуру. За 2026 год было зафиксировано 15 случаев проникновения беспилотников в воздушное пространство Румынии, в 14 из которых были найдены дроны или их фрагменты.