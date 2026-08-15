В Индонезии из-за землетрясения погибли как минимум 20 человек
В Индонезии в районе города Маумере по меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков. Об этом сообщил глава городского спасательного агентства Фатур Рахман, пишет Reuters.
Шесть человек получили травмы, и еще два — оказались заблокированы под завалами, отметил господин Рахман. Спасатели продолжают расчищать завалы. Маумере — главный город в округе Сикка на острове Флорес на востоке страны.
Спасательные службы еще не добрались до округа Нагекео — ближайшего к эпицентру округа. Там все еще нарушена связь, сообщил Фатур Рахман. Как указывается в публикации, из Нагекео эвакуировали около 2 тыс. жителей. Кроме того, сообщается о повреждениях нескольких домов, складов и административных зданий.
Землетрясение произошло сегодня утром. Наибольший ущерб от землетрясения получили округа Нагекео, Сикка, Западный Манггарай на востоке Индонезии. В нескольких районах были зафиксированы волны цунами высотой менее 1 м.