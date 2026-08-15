Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Индонезии из-за землетрясения погибли как минимум 20 человек

В Индонезии в районе города Маумере по меньшей мере 20 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,7 и десятков афтершоков. Об этом сообщил глава городского спасательного агентства Фатур Рахман, пишет Reuters.

Предыдущая фотография
Спасатели разбирают завалы после землетрясения в городе Маумера

Спасатели разбирают завалы после землетрясения в городе Маумера

Фото: BASARNAS / AP

Последствия землетрясения в порту провинции Сикка

Последствия землетрясения в порту провинции Сикка

Фото: Indonesian / Reuters

Последствия землетрясения в провинции Восточный Манггарай

Последствия землетрясения в провинции Восточный Манггарай

Фото: Kurniawan / AP

Эвакуация жителей Восточного Манггарая из-за землетрясения

Эвакуация жителей Восточного Манггарая из-за землетрясения

Фото: Muhammad Nur / AP

Жители города Лабуан-Баджо покидают разрушенный после землетрясения дом

Жители города Лабуан-Баджо покидают разрушенный после землетрясения дом

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Arnold Welianto / Reuters

Следующая фотография
1 / 6

Спасатели разбирают завалы после землетрясения в городе Маумера

Фото: BASARNAS / AP

Последствия землетрясения в порту провинции Сикка

Фото: Indonesian / Reuters

Последствия землетрясения в провинции Восточный Манггарай

Фото: Kurniawan / AP

Эвакуация жителей Восточного Манггарая из-за землетрясения

Фото: Muhammad Nur / AP

Жители города Лабуан-Баджо покидают разрушенный после землетрясения дом

Фото: Stringer / Reuters

Фото: Arnold Welianto / Reuters

Шесть человек получили травмы, и еще два — оказались заблокированы под завалами, отметил господин Рахман. Спасатели продолжают расчищать завалы. Маумере — главный город в округе Сикка на острове Флорес на востоке страны.

Спасательные службы еще не добрались до округа Нагекео — ближайшего к эпицентру округа. Там все еще нарушена связь, сообщил Фатур Рахман. Как указывается в публикации, из Нагекео эвакуировали около 2 тыс. жителей. Кроме того, сообщается о повреждениях нескольких домов, складов и административных зданий.

Землетрясение произошло сегодня утром. Наибольший ущерб от землетрясения получили округа Нагекео, Сикка, Западный Манггарай на востоке Индонезии. В нескольких районах были зафиксированы волны цунами высотой менее 1 м.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд