На подлете к Москве сбили 65 беспилотников

Сегодня ночью Москву атаковали беспилотники. Мэр Сергей Собянин о первых отраженных ударах сообщил в 3:09 мск. Менее чем за полчаса число сбитых у города БПЛА выросло до 38. Чуть позже стало известно еще о 27 дронах, уничтоженных рядом со столицей.

О налете на город мэр сообщил в своем Telegram-канале. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы, добавил господин Собянин. Информации о пострадавших нет. В каких районах сбивают БПЛА, не уточняется.

В Москве до этого остановили работу трех аэропортов — Внуково, Домодедово и Жуковского, сообщали в Росавиации. Они не принимают и не выпускают самолеты.

Новость обновлена в 4:04 мск. Добавлена информация о новых БПЛА, сбитых у столицы.