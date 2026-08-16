Шнайдер и Калинская вышли в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати

Российские теннисистки Диана Шнайдер (14-я ракетка мира) и Анна Калинская (21-я ракетка) вышли в третий круг турнира категории WTA 1000 в Цинциннати.

22-летняя Шнайдер одолела немку Татьяну Марию, занимающую в мировом рейтинге 80-е место. Встреча продолжалась полтора часа и закончилась со счетом 6:2, 7:5 в пользу россиянки. Во время матча Шнайдер сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Мария подала навылет также один раз, сделала шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трех заработанных.

Калинская одолела на старте соревнований американку Кэти Макнелли, которая занимает в мировом рейтинге 70-е место. Игра продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:3, 6:4. Россиянка сделала четыре двойные ошибки, реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных, ни разу не подала навылет. Макнелли сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и сумела реализовать три брейк-пойнта из четырех.

Диана Шнайдер в 1/16 финала встретится с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2026, представительницей Польши Майей Хвалиньской. Анна Калинская сыграет с победительницей встречи между Николой Бартуньковой и Сораной Кырстей.