NYT: три европейские страны готовят отдельный формат переговоров по Украине

Франция, Германия и Великобритания начали разработку собственного формата переговоров по завершению российско-украинского конфликта, сообщила The New York Times со ссылкой на источники. Главная цель этой инициативы — защитить европейские интересы, и удостовериться в том, что ни одно ключевое решение в мирных переговорах не примут за спиной Украины и Европы.

По данным газеты, страны опасаются, что Белый дом может исключить европейские страны из итоговых соглашений с Россией. Ведущую роль в формировании единой позиции взяли на себя Париж и Берлин, тогда как Лондон действует более осторожно и избегает напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Параллельно Евросоюз делает первые попытки наладить прямые контакты с Кремлем. «Мы не можем зависеть только от третьих лиц в интерпретации российских сигналов и должны иметь возможность напрямую доносить до России наши собственные послания»,— заявлял в июне председатель Европейского совета Антониу Кошта. Глава штаба господина Кошты Педру Лоурти поговорил с российскими официальными лицами, включая Юрия Ушакова, попытавшись наладить дипломатический канал.

Однако эти шаги вызвали споры в ЕС. Франция и Германия раскритиковали главу Евросовета за превышение полномочий, а государства Балтии вовсе выступили против любых контактов с Москвой, заявив, что прямой диалог лишь сыграет на руку Кремлю.