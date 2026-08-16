Против Кристиана «Ахмат» бессилен

Лидер чемпионата России по футболу «Краснодар» одержал четвертую победу подряд в четырех турах, что ранее ему удавалось только в сезоне-2023/24. На этот раз он обыграл дома «Ахмат» благодаря голу бразильского новичка Кристиана — 1:0. На результат повлиял и необъяснимый промах нападающего гостей Георгия Мелкадзе, который не попал в пустые ворота с близкого расстояния. Так же с минимальным результатом 1:0 ЦСКА одолел на своем поле «Факел» и пока идет вслед за «Краснодаром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболист «Краснодара» Кристиан (в центре) во время матча против грозненского «Ахмата»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Футболист «Краснодара» Кристиан (в центре) во время матча против грозненского «Ахмата»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За последние десять дней «Ахмат» во второй раз приехал в гости к «Краснодару». Их первая встреча состоялась на старте группового этапа Кубка России, и тогда хозяева вырвали победу только в серии пенальти после ничьей — 1:1 — в основное время. Причем гости показали довольно смелый футбол, не испытывая никакого пиетета перед одним из флагманов премьер-лиги. А в чемпионате команда Станислава Черчесова и «Локомотив» со «Спартаком» уже потрепала, тем не менее в трех турах набрала лишь два очка и вообще начала сезон ниже своих возможностей, ведь многие эксперты считали, что ей по силам замахнуться даже на место в шестерке.

«Краснодар» стартовал идеально, несмотря на то что ему предсказывали трудную турнирную судьбу после ухода практически незаменимого Эдуарда Сперцяна.

А кубанцы не заметили не только этой потери, но и отсутствия из-за травмы своего лучшего бомбардира Джона Кордобы, забив восемь голов в трех матчах. До повторения самого успешного старта в истории клуба им не хватало одной победы. В дебюте чемпионата-2023/24 они выиграли четыре раза подряд и потом на финише чуть-чуть недотянули до золота.

У вице-чемпионов прошлого первенства выбыл из строя опорник Дуглас Аугусто, получивший повреждение в предыдущем матче со «Спартаком», зато в заявку вернулся Хуан Боселли. Пока Кордоба только готовится к сезону, в центре нападения у них действует Дмитрий Воробьев, и он был близок к тому, чтобы открыть счет, в том числе лицевой. Илья Вахания из глубины поля закинул ему мяч прямо в штрафную площадь, но голкипер Вадим Ульянов ногой парировал его удар. «Ахмат» ответил острым прорывом Максима Самородова, который попытался поразить ближний угол. А еще он опасно навешивал на Лечи Садулаева, и хозяев избавил от неприятностей защитник Лукас Оласа.

Грозненцы, как и в кубковой встрече, вполне конкурентно смотрелись на фоне текущего лидера премьер-лиги, надежно обороняясь и регулярно угрожая колючими атаками.

В одном из эпизодов у них опять здорово сработала связка Самородова с Садулаевым, хотя до удара в створ снова не дошло. Но к концу первого тайма выяснилось, что у «Краснодара» постепенно сыгрался свой интересный тандем — Воробьева и Кристиана, которые надели черно-зеленую форму в это межсезонье.

Когда бразилец вывел россиянина на голевую позицию, тот замешкался и позволил накрыть себя Турпал-Али Ибишеву. Зато когда они поменялись ролями и уже Воробьев ассистировал Кристиану, бразилец примерно с той же позиции мощно вогнал мяч под перекладину. Так на 45-й минуте кубанцы повели 1:0, притом что до перерыва игра носила скорее ничейный характер.

Гол в раздевалку, конечно, добавил хозяевам уверенности, а гостей вынудил больше рисковать и оголять тылы. Лучший бомбардир черно-зеленых на старте чемпионата Никита Кривцов мог заколотить свой четвертый гол после углового в исполнении Оласы, но с линии вратарской площади врезал чуть выше ворот.

Однако еще более непостижимым образом не попал в пустые ворота нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе, замыкая прострел Арсена Адамова уже из вратарской. Такого везения не ожидал даже голкипер Станислав Агкацев, который в том моменте уже просто, что называется, смотрел футбол вместе с остальными одноклубниками. Ну а Мелкадзе так расстроился, что затем не использовал еще один шанс и как-то неуклюже пнул мяч после отличной подачи Галымжана Кенжебека.

Больше моментов для того, чтобы спасти игру, у грозненцев не было, хотя они атаковали до финального свистка. Разве что Садулаев отметился прицельным ударом из-за штрафной, но скорее Кристиан мог оформить дубль. «Краснодар» выиграл 1:0 и с 12 очками сохранил лидерство в премьер-лиге.

В домашнем матче с «Факелом» у ЦСКА была хорошая возможность одержать вторую победу в чемпионате.

Уже по ходу четвертого тура, после того как «Акрон» сыграл вничью — 3:3 — с «Родиной», воронежцы опустились на последнее место. Хотя они отнюдь не так слабы, как могло показаться при взгляде на турнирную таблицу, и даже едва не отыгрались с 0:3 во встрече с самим «Краснодаром». Вот и армейцам пришлось непросто, а в середине первого тайма им повезло, что арбитры после видеопроверки отменили гол центрального защитника гостей Игоря Юрганова. Там все было на тоненького.

Вообще до перерыва не засчитали три мяча, и два из них забил «Факел». А во втором тайме мог отличиться его нападающий Аксель Гнапи. Но на 70-й минуте Юрганов неудачно махнул ногой в своей штрафной и задел Лусиано Гонду. Несмотря на то что пенальти выглядел слишком легковесным, судья Инал Танашев его назначил, а Иван Обляков реализовал. Концовка прошла с преимуществом воронежского клуба, и ЦСКА с трудом отстоял победный результат — 1:0, поднявшись на промежуточное второе место с восемью очками.

Александр Ильин