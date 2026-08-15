Иран обвинил Катар в нарушении правил обращения с военнопленными

Генштаб иранской армии обратился в Международный красный крест (МКК) с просьбой помочь в поисках трех пилотов, пропавших без вести в начале марта. Тегеран утверждает, что они находятся в плену у Катара, где их права в соответствии с Женевской конвенцией не соблюдаются, указано в письме командира Генштаба Мохаммада Багерзаде, которое приводит Mehr.

Господин Багерзаде пишет, что речь идет о четырех пилотах истребителей Су-24 (по два в каждом), атаковавших американскую военную базу в Катаре 2 марта. Они, по его словам, выполнили задачу и направились обратно — по пути самолеты были сбиты катарской ПВО. Один пилот погиб сразу же, остальные выжили, но были захвачены катарскими военными. Доха отрицает какую-либо причастность к пропаже пилотов.

Генерал заявил, что за это время военнопленные не смогли связаться ни с близкими, ни с иранскими дипломатами или делегатами МКК. Это, по его словам, противоречит статьям 70 и 78 Женевской конвенции и может быть квалифицировано как военное преступление.

«Комитет по поиску пропавших без вести Генерального штаба Вооруженных сил выражает серьезную озабоченность положением пилотов, удерживаемых в плену в Катаре»,— написал Мохаммад Багерзаде. Он призвал МКК как можно скорее связаться с катарской стороной и узнать, в каком состоянии находятся военнопленные.