Американка Кейт Дугласс побила мировой рекорд на 50 м вольным стилем

Двукратная олимпийская чемпионка пловчиха Кейт Дугласс побила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем. В предварительном заплыве на Пантихоокеанском чемпионате американка преодолела дистанцию за 23,49 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пловчиха Кейт Дугласс

Фото: Gregory Bull / AP Пловчиха Кейт Дугласс

Фото: Gregory Bull / AP

Прежде мировой рекорд принадлежал Гретчен Уолш, соотечественнице Дугласс. Ранее этим летом она показала время 23,55 на международном турнире в Италии.

Кейт Дугласс 24 года. Кроме двух золотых медалей на ее счету два серебра и бронза Олимпийских игр. Она семикратная чемпионка мира. Помимо этого, американка десять раз брала золото чемпионатов мира на короткой воде.

Арнольд Кабанов