Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

Американка Кейт Дугласс побила мировой рекорд на 50 м вольным стилем

Двукратная олимпийская чемпионка пловчиха Кейт Дугласс побила мировой рекорд на дистанции 50 м вольным стилем. В предварительном заплыве на Пантихоокеанском чемпионате американка преодолела дистанцию за 23,49 секунды.

Пловчиха Кейт Дугласс

Пловчиха Кейт Дугласс

Фото: Gregory Bull / AP

Пловчиха Кейт Дугласс

Фото: Gregory Bull / AP

Прежде мировой рекорд принадлежал Гретчен Уолш, соотечественнице Дугласс. Ранее этим летом она показала время 23,55 на международном турнире в Италии.

Кейт Дугласс 24 года. Кроме двух золотых медалей на ее счету два серебра и бронза Олимпийских игр. Она семикратная чемпионка мира. Помимо этого, американка десять раз брала золото чемпионатов мира на короткой воде.

Арнольд Кабанов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд