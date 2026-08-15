Немец Йоханнес Либман побил мировой рекорд в плавании на 1500 м вольным стилем

19-летний немецкий пловец Йоханнес Либман установил новый мировой рекорд в дисциплине 1500 м вольным стилем. В финальном заплыве на парижском чемпионате Европы он преодолел дистанцию за 14 минут 26,79 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пловец Йоханнес Либман

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Пловец Йоханнес Либман

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Ранее рекорд принадлежал американцу Бобби Финку, который на Олимпиаде в Париже уложился в 14.30,67.

Серебро первенства Европы в этой дисциплине взял венгр Залан Шаркань. Бронза досталась немцу Оливеру Клемету.

Либман завоевал второе золото на парижском чемпионате Европы. Ранее он с рекордом Европы завоевал высшую награду на 800 м вольным стилем.

Арнольд Кабанов