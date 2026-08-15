Пропавшего адвоката Шамиля Ахаева нашли мертвым в Петербурге

Тело пропавшего на этой неделе адвоката Шамиля Ахаева нашли в лесополосе в Санкт-Петербурге. Источники «Фонтанки» допускают, что смерть могла наступить от удушья. Следов насилия на теле при этом не обнаружено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Адвокат Шамиль Ахаев

Фото: ГСУ СКР по Петербургу Адвокат Шамиль Ахаев

Фото: ГСУ СКР по Петербургу

Юрист пропал вечером 10 августа. Последний раз его видели в поселке Репино Курортного района около ресторана «Шаляпин Дачный», затем он перестал выходить на связь.

Как пишет «Фонтанка», записи с камер видеонаблюдения показывают, что Шамиль Ахаев в тот вечер подъехал к заведению, после чего ушел в сторону лесополосы. Издание отмечает, что он «вел себя странным образом».