В Тюмени начнут строить новую нитку с Велижанского водозабора до конца 2026 года

В Тюменской области приступят к строительству третьей нитки магистрального водовода от Тюмени к Велижанской водоочистной станции до конца 2026 года, рассказал губернатор Александр Моор на пресс-конференции. По его словам, на сегодня город обеспечивают водой Метелевский водозабор (50% от общего объема), который использует поверхностную воду из реки Тура, и Велижанский водозабор (50%), который берет подземную воду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

«Сейчас, когда ситуация с качеством исходной воды в реке Тура немного ухудшилась, мы чуть увеличили объем подачи с Велижанского водозабора. В летние месяцы в город подается 180 тыс. кубов, около 100 тыс. с Велижанского водозабор, где-то 80 тыс. — с Метелевского водозабора»,— пояснил господин Моор.

Губернатор отметил, что в данный момент власти не могут увеличить подачу воды с Велижанского водозабора, поскольку две нитки с него имеют максимальную пропускную способность в 100 тыс. кубов. «В рамках договора концессии и за счет привлеченных казначейских инфраструктурных кредитов мы еще в 2025 году начали проектировать. Планируем завершить строительство и уже подать воду по этой нитке в 2028 году, скорее всего во второй половине»,— добавил глава региона.

По словам Александра Моора, после создания объекта власти смогут увеличить подачу воды с Велижанского водозабора до 135-140 тыс. кубов. «Это на текущий момент максимальный объем очистки воды, который делает Велижанский водозабор. То есть пропорция может быть изменена примерно 70% на 30%»,— отметил губернатор.

Третью нитку с Велижанского водозабора построит компания «Тюмень Водоканал» по концессии с правительством Тюменской области. Длина объекта составит 11 км. На строительство третьей нитки был выделен казначейский инфраструктурный кредит почти на 3,4 млрд руб. в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ноябре 2025 года Александр Моор сравнил размах планируемых работ с масштабной стройкой 1970-х годов. «Велижанский водозабор обеспечивает водой около половины тюменцев. Два водовода от него в город были проложены более 50 лет назад. Строительство третьей нитки позволит подключать новых абонентов к воде и реконструировать существующие магистрали без ущерба для снабжения жителей»,— сообщил тогда губернатор.

Василий Алексеев