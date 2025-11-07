В Тюмени построят 11 км магистрального водовода

Правительство Тюменской области заключило контракт с компанией «Тюмень Водоканал» на строительство участка третьей нитки магистрального водовода от Тюмени к Велижанской водоочистной станции, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор. Его длина составит 11 км, еще два участка включены в концессионное соглашение.

Александр Моор сравнил размах строительства с масштабной стройкой 1970-х годов. «Велижанский водозабор обеспечивает водой около половины тюменцев. Два водовода от него в город были проложены более 50 лет назад. Строительство третьей нитки позволит подключать новых абонентов к воде и реконструировать существующие магистрали без ущерба для снабжения жителей»,— сказал губернатор.

На строительство в августе выделили казначейский инфраструктурный кредит почти на 3,4 млрд руб. в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Средства направят в том числе на создание очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье и реконструкцию ливневого коллектора в районе развязки по улице Монтажников. Проекты планируется реализовать до 2028 года.

Напомним, в прошлом месяце Александр Моор подписал первые шесть из 16 концессионных соглашений, запланированных на этот год. Они нацелены на развитие систем водоснабжения и водоотведения в округах региона. Общий объем инвестиций превысит 18 млрд руб.

Ирина Пичурина