Эрдоган: Турция не стремится вступать в Евросоюз

Членство в Евросоюзе не относится к приоритетным целям Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его мнению, Брюссель больше пострадает от отсутствия Анкары в объединении, чем Турция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Umit Bektas / Reuters

«Европа не желает вступления Турции в ЕС»,— сказал он в интервью Al Jazeera Arabic.

Турция стала кандидатом на вступление в ЕС в 1999 году, а переговоры о евроинтеграции Анкары идут с 2005 года. Обсуждение вопроса осложняется в том числе из-за ряда турецких законов, которые, согласно позиции Евросоюза, нарушают свободу слова.

Стороны допускали прекращение этого процесса, но в 2026 году Анкара решила активизировать диалог с Еврокомиссией. Кроме того, по данным газеты Turkiye, Брюссель рассматривает Турцию как альтернативу США по сотрудничеству в сфере безопасности.