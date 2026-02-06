Турция решила активизировать диалог с ЕС

Турция намерена активизировать диалог с Европейским союзом на фоне меняющейся геополитической обстановки. Об этом сообщила Politico посол Турции при ЕС Япрак Балкан.

«Мир меняется, и история ускоряется. Отношения Турции и ЕС также должны адаптироваться, — сказала Япрак Балкан. — Стратегическая цель Турции по-прежнему — вступление в Европейский союз, и это должно быть руководящим светом в наших отношениях».

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила о необходимости нового подхода. «Мой визит в Анкару… направлен исключительно на восстановление доверия и поиск способов сделать наши экономические отношения более выгодными для обеих сторон», — заявила она. При этом о возобновлении переговоров о членстве речи пока не идет.