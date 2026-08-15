Правозащитные организации, представляющие интересы жертв обвиненного в сексуализированном насилии Джеффри Эпштейна, обратились к премьер-министру Великобритании Энди Бернему. Они просят начать открытое расследование связей британской элиты с финансистом, следует из письма, которое цитирует The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Энди Бернем

Фото: Finnbarr Webster / Reuters Премьер-министр Великобритании Энди Бернем

Фото: Finnbarr Webster / Reuters

Речь прежде всего идет об Эндрю Маунтбаттен-Виндзоре, которого подозревают в тайной пересылке секретной информации Джеффри Эпштейну и злоупотреблении служебным положением, которое британское законодательство относит к числу самых тяжких преступлений, — оно предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, полиция проверяет информацию о том, что член королевской семьи принуждал к сексуальным отношениям правозащитницу Вирджинию Джуффре, когда ей было 17 лет. Она утверждает, что их познакомил миллиардер.

Бывшего принца Эндрю задержали зимой 2026 года. Его отпустили под залог, а следствие продолжилось, однако до сих пор не принесло никаких результатов. Правозащитники утверждают, что расследование правоохранительных органов замедлилось. В разговоре с The Telegraph они заявили, что в ближайшие месяцы с ними готов встретиться Энди Бернем. По их словам, новый премьер заинтересован в этом расследовании гораздо больше своего предшественника Кира Стармера.