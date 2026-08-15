The Telegraph: правозащитники попросили Бернема расследовать связь экс-принца Эндрю с Эпштейном
Правозащитные организации, представляющие интересы жертв обвиненного в сексуализированном насилии Джеффри Эпштейна, обратились к премьер-министру Великобритании Энди Бернему. Они просят начать открытое расследование связей британской элиты с финансистом, следует из письма, которое цитирует The Telegraph.
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем
Фото: Finnbarr Webster / Reuters
Речь прежде всего идет об Эндрю Маунтбаттен-Виндзоре, которого подозревают в тайной пересылке секретной информации Джеффри Эпштейну и злоупотреблении служебным положением, которое британское законодательство относит к числу самых тяжких преступлений, — оно предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Кроме того, полиция проверяет информацию о том, что член королевской семьи принуждал к сексуальным отношениям правозащитницу Вирджинию Джуффре, когда ей было 17 лет. Она утверждает, что их познакомил миллиардер.
Бывшего принца Эндрю задержали зимой 2026 года. Его отпустили под залог, а следствие продолжилось, однако до сих пор не принесло никаких результатов. Правозащитники утверждают, что расследование правоохранительных органов замедлилось. В разговоре с The Telegraph они заявили, что в ближайшие месяцы с ними готов встретиться Энди Бернем. По их словам, новый премьер заинтересован в этом расследовании гораздо больше своего предшественника Кира Стармера.
В феврале 2026 года полиция Великобритании задержала Эндрю Маунтбеттена-Виндзора по подозрению в злоупотреблении служебным положением, а именно в передаче секретной информации финансисту Джеффри Эпштейну. Задержание произошло после публикации файлов по делу Эпштейна, содержащих, среди прочего, фотографии экс-принца и электронные письма, подтверждающие его контакты с финансистом.
В декабре 2025 года король Великобритании Карл III лишил Эндрю всех королевских титулов из-за продолжающегося скандала, включая титул герцога Йоркского. Ранее, в октябре 2025 года, Эндрю сам отказался от королевских титулов после беседы с Карлом III.
Правозащитница Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю в августе 2021 года, обвиняя его в принуждении к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет. В 2022 году принц Эндрю достиг внесудебного соглашения с Вирджинией Джуффре, выплатив ей около 12 миллионов долларов, хотя и продолжал настаивать на своей невиновности. В апреле 2025 года стало известно о самоубийстве Вирджинии Джуффре.