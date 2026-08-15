Дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Пензенской области

Минувшей ночью произошла масштабная атака ВСУ на Пензенскую область. О разрушениях в Земетчинском районе рассказал в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Один из дронов попал в сельхозпредприятие. Начался пожар, который удалось быстро потушить. Никто не пострадал. На месте ЧП работают профильные службы.

Губернатор напомнил об ответственности за распространение кадров с беспилотниками или последствиями их ударов. Также глава региона призвал не приближаться к обломкам. Если нашли БПЛА, звоните: 112.

Ночью на 15 августа в Пензенской области сначала объявили «Беспилотную опасность». После закрыли аэропорт. Через несколько часов ввели «Ракетную опасность». Как рассказал господин Мельниченко, последнюю атаку удалось отразить без последствий.

Дарья Васенина