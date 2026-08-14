Беспилотную опасность объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» действует в Пензенской области. Такое сообщение пришло от РСЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Пензенцев просят оставаться дома и не подходить к окнам. Рекомендуется перекрыть газ, воду, отключить электричество и пройти в комнату с капитальными стенами без остекления. Это может ванная, коридор или иное помещение.

Если вы все-таки оказались на улице, зайдите в ближайшее здание. Также вы можете укрыться в подземном переходе или паркинге.

Губернатор Олег Мельниченко предупредил об ограничении работы мобильного интернета. В экстренной ситуации звоните по номеру 112.

Нина Шевченко