В Волгоградской области объявили опасность ракет

Режим «Ракетная опасность» введен в Волгоградской области. Такое сообщение поступило от МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителям рекомендовано отойти от окон, укрыться в помещении с несущими стенами без остекления или в подвале, не пользоваться лифтом. С собой необходимо взять документы, лекарства и воду.

Находящимся на улице рекомендовано пройти в ближайшее укрытие — здание, паркинг, подземный переход. Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала.

Ранее этой ночью в регионе объявляли опасность атаки беспилотников.

Нина Шевченко