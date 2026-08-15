Севший на мель катер с четырьмя рыбаками спасли на Ладоге

Спасатели эвакуировали четырех человек с Ладожского озера после того, как их катер сел на мель. Об этом сообщила пресс-служба аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

Инцидент произошел 15 августа у острова Птинов. На борту находились трое взрослых и подросток.

Спасатели поисково-спасательного отряда Новой Ладоги оперативно прибыли на место и доставили всех находившихся на катере на берег. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Матвей Николаев