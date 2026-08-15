На Выборгском шоссе завершили ремонт трамвайных путей

В Санкт-Петербурге завершился ремонт трамвайных путей на Выборгском шоссе — на участке от проспекта Энгельса до Суздальского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На Выборгском шоссе уложили 14 км новых рельсов для трамваев

Фото: Пресс-служба Смольного На Выборгском шоссе уложили 14 км новых рельсов для трамваев

Фото: Пресс-служба Смольного

В рамках работ уложили более 11 тыс. железобетонных шпал и 14 км рельсов повышенной прочности. Для обеспечения плавного и бесшумного движения трамваев использовали алюминотермитную сварку, которая позволяет создавать ровные монолитные стыки.

На остановках оборудовали повышенные посадочные площадки. Они предназначены в том числе для удобства маломобильных пассажиров, людей с детскими колясками и пожилых жителей.

«Для плавного и бесшумного хода трамваев применили алюминотермитную сварку, которая дает ровные монолитные стыки. На остановках обустроили повышенные посадочные площадки — они удобны для маломобильных групп населения, пассажиров с детскими колясками и пожилых людей»,— рассказали в пресс-службе.

После завершения ремонта бесстыковое движение трамваев обеспечено на всем участке от Суздальского проспекта до проспекта Тореза.

Матвей Николаев