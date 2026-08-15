Два человека погибли в ДТП на КАД в Пушкинском районе Петербурга

Два человека погибли и еще один получил тяжелые травмы в результате ДТП на КАД в Пушкинском районе Санкт-Петербурга утром 15 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Водитель и пассажир «Газели» погибли в аварии на КАД в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Водитель и пассажир «Газели» погибли в аварии на КАД в Петербурге

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Авария произошла около 09:30 на 52-м километре КАД. В результате столкновения водитель и пассажир «Газели» скончались на месте.

Еще один участник ДТП получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии.

Матвей Николаев