Начальника отдела полиции в Петербурге отправили в СИЗО по делу о взятке

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу начальника 58-го отдела полиции Максима Костина, которого обвиняют в получении взятки. Об этом 15 августа сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, господин Костин согласился за 120 тыс. рублей посодействовать в выдаче ранее изъятого внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Для реализации договоренности он поручил подчиненному, не знавшему о преступных намерениях, получить ключи от автомобиля и передать их ему. Впоследствии Максим Костин передал ключи посреднику.

Передача денег проходила в рамках оперативного эксперимента. Посредник получил от заинтересованного лица 170 тыс. рублей: 10 тыс. рублей настоящими купюрами и 160 тыс. рублей муляжом для последующей передачи господину Костину.

Его задержали 14 августа. Фигуранту предъявили обвинение в получении взятки за незаконные действия или бездействие по ч. 3 ст. 290 УК РФ. Вину он признал и просил суд избрать более мягкую меру пресечения.

Суд отправил господина Костина в СИЗО до 14 октября.

Матвей Николаев