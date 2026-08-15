«Хезболла» призвала Ливан выйти из переговоров с Израилем в ответ на новые удары

Базирующаяся в Ливане «Хезболла» выступила с заявлением после новой волны ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Шиитская группировка призвала Бейрут прекратить «унизительные» переговоры с Тель-Авивом.

«Ливанские власти должны прекратить эту агрессию и перестать вести унизительные переговоры и идти на уступки врагу, закрывая глаза на его преступления», — указано в заявлении организации (цитата по AFP). Хезболла пообещала нанести встречный удар. Сегодня в 18:30 по мск должен выступить с заявлением лидер организации Наим Касем.

Израиль ударил по позициям группировки утром 15 августа, назвав это ответом на «действия террористической организации ”Хезболла” против солдат ЦАХАЛ на хребте Али аль-Тахер». Указанная территория находится в так называемой зоне безопасности на юге Ливана, где сейчас расположены израильские военные.

По заключенному с Бейрутом соглашению Тель-Авив должен постепенно выводить войска из этих буферных зон. Сейчас стороны обсуждают проект «пилотных зон» — специальных районов, которые ливанские военные будут защищать от проникновения «Хезболлы» вместо израильских.