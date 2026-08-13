Ливану не дают вздохнуть

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вечером 12 августа впервые за неделю нанесла массированный авиаудар по Ливану. А израильский министр обороны Исраэль Кац выступил с заявлением, что части ЦАХАЛа, занимающие южные районы республики, не уйдут оттуда «ни при каких обстоятельствах». Это вызвало острую критику со стороны США, которые рассчитывают на то, что Израиль поэтапно сократит военное присутствие на территории своего северного соседа в соответствии с ливано-израильским соглашением от 26 июня о прекращении конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ливанец стоит на развалинах после израильского авиаудара

Фото: Mohammed Zaatari / AP Ливанец стоит на развалинах после израильского авиаудара

Фото: Mohammed Zaatari / AP

Вечером 12 августа Армия обороны Израиля провела серию авиаударов и наземных подрывов в нескольких районах Ливана. Эта операция стала едва ли не самой масштабной за неделю. Как сообщили ливанские военные, ВВС ЦАХАЛа, помимо прочего, устроили демонстративные полеты в воздушном пространстве Бейрута, несмотря на то что снизить активность в столичном регионе израильтян настойчиво призывали Соединенные Штаты.

В заявлении ливанской армии отмечается, что израильская сторона атаковала муниципальные здания, а также ряд жилых домов.

В тот же день Исраэль Кац, инспектировавший позиции ЦАХАЛа в Ливане, сообщил, что поручил командованию «предпринять все необходимые шаги для подготовки к долгосрочному присутствию в этом районе». «ЦАХАЛ находится здесь, чтобы защитить северные населенные пункты (Израиля.— “Ъ”) и свои силы. Мы очистим этот район и обеспечим безопасность жителей севера. Ни при каких обстоятельствах мы не будем уходить из зон безопасности: ни в Ливане, ни в Сирии, ни в Газе»,— подчеркнул глава военного ведомства.

Слова министра вызвали раздражение в Госдепе. «США ожидают, что все стороны будут действовать в соответствии с согласованными рамками. Израиль ясно дал понять, что не имеет территориальных амбиций в Ливане,— заявила в ночь на 13 августа пресс-служба дипломатического ведомства США.— Постоянное военное присутствие (ЦАХАЛа.— “Ъ”) на юге Ливана не соответствует обязательствам, взятым в рамках соглашения, а также долгосрочному миру и безопасности обоих государств».

В Госдепартаменте подчеркнули, что рамочное соглашение, заключенное между Израилем и Ливаном 26 июня под эгидой США, «четко включает в себя пункт о поэтапной передислокации (израильских войск.— “Ъ”), основанный на конкретных условиях и привязанный к верифицированному разоружению "Хезболлы" и демонтажу ее инфраструктуры».

Сейчас Израиль и Ливан продолжают обсуждать проект «пилотных зон» — специальных районов на ливанской территории, которые ВС Ливана будут защищать от проникновения «Хезболлы» вместо израильских военных.

Последний раунд переговоров между сторонами состоялся 5–6 августа в Риме. Тогда центральное правительство Ливана предложило территориально расширить «пилотные зоны» и включить в них новые районы. Так, Бейрут выразил намерение включить в сферу своей ответственности крупные населенные пункты Хиам и Бинт-Джбейль, которые не раз становились местом ожесточенных боев между шиитскими радикалами и ЦАХАЛом.

Бейрут также предложил израильской стороне включать в «пилотные зоны» не небольшие населенные пункты, а крупные сектора. Кроме того, ливанская сторона потребовала, чтобы Израиль представил четкий график вывода своих войск с территории Ливана. Однако пока никаких ответов от израильской стороны не последовало.

Сообщалось, что в ходе переговоров в Риме Израиль и Ливан смогли согласовать шорт-лист стран, чьи воинские контингенты могли бы «на земле» контролировать разоружение «Хезболлы», поскольку их соглашение предполагает, что за процессом должна проследить третья сторона. Но не все претенденты на эту роль устраивают израильское командование. Как уточняют израильские официальные лица, дискуссии по поводу государств, которые войдут в короткий список наблюдателей, находятся пока на ранней стадии, но в этом вопросе есть определенный прогресс.

Во время переговоров в Риме, как сообщал со ссылкой на источники канал «Аль-Арабия», ливанская делегация запросила на 60 дней продлить режим прекращения огня, официально введенный 19 июня, чтобы стимулировать выполнение рамочного соглашения, достигнутого в июне. Однако, судя по всему, израильское военное командование проигнорировало эту просьбу.

Нил Кербелов