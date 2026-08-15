Тихвин передал Кириллову статус столицы «Серебряного ожерелья России»

Тихвин передал городу Кириллову Вологодской области статус столицы туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тихвин передал статус столицы «Серебряного ожерелья» Кириллову на фоне роста турпотока на 48%

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Тихвин передал статус столицы «Серебряного ожерелья» Кириллову на фоне роста турпотока на 48%

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Признаюсь честно: нам жаль расставаться с этим статусом. За год он стал для Тихвина настоящим локомотивом перемен. Мы многое сделали»,— отметил глава региона.

За год в развитие туристической инфраструктуры Тихвина вложили 157 млн рублей в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На эти средства в историческом центре города появились 15 арт-объектов, пешеходные маршруты и современная система навигации, а также «умные» системы.

Кроме того, в городе построили туристско-информационный центр и благоустроили ключевые туристические объекты.

За год Тихвин посетили 104 тыс. туристов — почти вдвое больше численности населения города. Общий туристический поток в Тихвинском районе вырос на 48%.

Статус столицы «Серебряного ожерелья России» теперь переходит к Кириллову, которому в этом году исполняется 250 лет.

Матвей Николаев