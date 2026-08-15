В Московском регионе и Курской области начал действовать запрет на майнинг

В Москве, Московской области, а также восьми приграничных районах Курской области начал действовать запрет на майнинг криптовалюты. Соответствующее постановление еще 31 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В Курской области в зону запрета попали Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский округа, а также город Льгов.

Запрет действует до 31 декабря 2032 года. Московские власти заявляли, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. В Курской области ограничение объясняют дефицитом энергии. Запрет уже действует в 13 энергодефицитных регионах, среди которых — Иркутская область, Бурятия и Забайкалье.