В Москве и Подмосковье с 15 августа запретят майнинг
Майнинг криптовалюты будет запрещен с 15 августа 2026 года до 31 декабря 2032-го в Москве, Подмосковье, а также в восьми расположенных рядом с государственной границей районах Курской области. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В Курской области под запрет подпадают муниципальные округа Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский, а также город Льгов.
По мнению властей Московской области, майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. Аналогичный запрет уже действует в 13 энергодефицитных регионах, в том числе в Иркутской области, Бурятии и Забайкалье.
Введение запрета на майнинг криптовалют связано с энергодефицитом в определенных регионах. Майнинг является энергоемким процессом, который требует значительных объемов электроэнергии. Ранее аналогичные ограничения уже вводились в 13 регионах России, включая Иркутскую область, Бурятию, Забайкальский край, а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне. Эти меры были предприняты для сохранения баланса энергопотребления и высвобождения мощностей для других потребителей.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к министру энергетики с просьбой запретить майнинг в приграничных районах региона, ссылаясь на необходимость профилактики энергодефицита из-за атак на систему энергоснабжения и бесконтрольного майнинга. В Москве и Подмосковье введение ограничений предложили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Андрей Воробьев, аргументируя это высоким потреблением энергии майнингом без существенной экономической выгоды.
Запрет майнинга в регионах может привести к переходу легальных майнеров в «серый» сектор, поскольку проблемы энергоснабжения часто решаются административными методами без учета конъюнктуры рынка. Ранее, например, после запрета майнинга в Иркутской области, нагрузка на энергосистему снизилась более чем на 300 МВт. Однако такие ограничения могут снижать инвестиционную привлекательность регионов и не дают желаемого эффекта, так как нелегальный майнинг становится еще более распространенным.