В Ленобласти выбрали три лучших социальных проекта форума «Команда 47»

Эксперты Гражданского форума «Команда 47» выбрали три лучших социальных проекта, разработанных участниками мероприятия. В течение трех дней 16 команд готовили инициативы для разных районов Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти определили три лучших социальных проекта форума «Команда 47»

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области В Ленобласти определили три лучших социальных проекта форума «Команда 47»

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

В число победителей вошли проекты «Тимуровцы», «Территория собакотерапии» и «Точки притяжения».

В рамках проекта «Тимуровцы» волонтерские отряды будут помогать пожилым людям по хозяйству, в том числе заготавливать дрова перед началом холодного сезона.

«Территория собакотерапии» предполагает создание пространства, где дети с особенностями развития смогут взаимодействовать с далматинцами. Авторы проекта рассчитывают, что контакт с животными поможет детям получать новый опыт, положительные эмоции и развивать навыки коммуникации.

Проект «Точки притяжения» направлен на возвращение детей от виртуального досуга к дворовым играм и живому общению.

Все три инициативы смогут принять участие в конкурсе грантов губернатора Ленинградской области и получить финансирование на реализацию.

«Мы заняли первое место в рейтинге Минэкономразвития по поддержке социальных инициатив, в десятке лидеров в рейтинге Общественной палаты. Но главное — люди. Те, кто реально помогает, и те, кому эта помощь нужна»,— подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, сейчас в регионе идет регистрация территориальных общественных самоуправлений (ТОС). 15 ТОСов уже готовы, еще 50 заявок находятся в работе. Девять из них получили областные гранты и приступили к реализации проектов.

«Ленобласть показывает, как государство и НКО могут эффективно сотрудничать. В нашем регионе создана сильная система поддержки НКО, волонтеров и общественных инициатив. Уже несколько лет мы занимаем первые позиции в общефедеральных рейтингах развития социально ориентированных НКО»,— заявила заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

По ее словам, с 2022 года объем поддержки некоммерческого сектора в федеральном бюджете вырос в 1,6 раза и в 2026 году превысил 470 млрд рублей. Средства предоставляются как в форме прямых субсидий, так и через грантовые конкурсы.

Матвей Николаев